Il Milan in trasferta è una macchina perfetta. A Parma tornano a segnare gli attaccanti

Sessanta minuti di totale dominio e gestione, poi il rosso a Ibrahimovic ha cambiato la partita del Milan e messo a rischio il risultato fino al termine. Ma il successo in casa del Parma per 3-1 è stato fondamentale per i rossoneri che hanno conservato il secondo posto e hanno aggiunto tre punti alla loro corsa Champions. I rossoneri hanno stabilito il record di successi in trasferta (13) in una singola stagione in Serie A e hanno eguagliato il loro record di successi fuori casa (16) in una singola annata considerando tutte le competizioni - al pari del 2004/05 e 1992/93.

La prima rete del Milan porta la firma di Ante Rebic, alla sua sesta marcatura stagionale. La particolarità del croato è che ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorno. Stagione fantastica invece per Franck Kessie, alla sua decima marcatura in serie A. Doppia cifra per l’ivoriano che sta vivendo nettamente la sua migliore annata in rossonero. L’ex Atalanta è il primo centrocampista del Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le prime 30 partite di Serie A da Kaká nel 2008/09.

La terza rete invece è stata siglata da Leao, che dopo tre mesi è riuscito nuovamente a segnare e ha eguagliato il numero dei gol della scorsa annata, ovvero sei. Contro il Genoa potrebbe mancare Ibrahimovic per squalifica (dipenderà molto dal referto di Maresca), ma Rebic e Leao sono pronti a dare battaglia, e potrebbe esserci anche la possibilità di uno spezzone per Mandzukic.