Il Milan non ha esercitato l'opzione di rinnovo per Jovic. Il serbo è dunque svincolato

Nella rosa del Milan per la stagione 2025-2026 non ci sarà Luka Jovic: il club di via Aldo Rossi, infatti, non ha esercitato l'opzione di rinnovo annuale (scadeva ieri) presente nel suo contratto e dunque l'attaccante serbo è svincolato e libero di andare a zero in un'altra squadra. Nella parte finale dell'annata 2024-2025, dopo aver giocato pochissimo fino a quel momento, l'ex Real Madrid si era ritagliato uno spazio importante nel Milan di Sergio Conceiçao, segnando anche dei gol come i due nella semifinale di Coppa Italia contro l'inter, ma non è bastato per convincere il Milan a tenerlo in rosa.

Questi i numeri stagionali di Jovic con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 15

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 693'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 1