Il Milan non ha presentato un'offerta a Theo: non ci sono contatti da 3-4 mesi

vedi letture

Non solo direttore sportivo, non solo una scelta sull'allenatore, la pianificazione della prossima stagione in casa Milan passa anche dalla gestione dei calciatori e in particolare di quelli che al momento sono vicini alla scadenza di contratto come MIke Maignan e Theo Hernandez, entrambi legati al club di via Aldo Rossi fino al 2026. Per tutti e due si è parlato tanto di rinnovi solo da firmare ma con il passare del tempo non sono mai arrivate le firme e le posizioni sono diventate sempre più incerte.

Questo vale soprattutto per il terzino rossonero il cui futuro al momento è tutto da decifrare. Secondo quanto viene riportato da TeleLombardia, e in particolare dal collega Stefano Donati, al momento il Milan non ha presentato nessuna offerta di prolungamento di contratto a Theo Herandez, neanche una proposta al ribasso. Anzi, non ci sono contatti tra la dirigenza del Diavolo e l'entourage del calciatore dal almeno 3-4 mesi. Situazione totalmente bloccata.