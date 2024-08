Il Milan non perde la partita d'esordio in Serie A dall'agosto del 2019

vedi letture

Ieri per buoni 94 minuti si è pensato che il Torino potesse sfatare il tabù San Siro dopo ben 40 anni, ma come già successo spesso nella passata stagione, ci ha pensato Noah Okafor ad evitare una cocente sconfitta per il Milan.

Il gol dello svizzero ha anche evitato che la formazione rossonera tornasse a perdere una partita d'esordio in Serie A dall'agosto 2019, quando l'allora Milan di Marco Giampaolo perse di misura ad Udine contro l'Udinese per via del gol di Rodrigo Becao. Da quel momento 3 vittorie ed un pareggio, quello di ieri.

RISULTATI ESORDI MILAN DAL 2019 AD OGGI

2019/2020: Udinese-Milan 1-0

2020/21: Milan-Bologna 2-0

2021/22: Sampdoria-Milan 0-1

2022/23: Milan-Udinese 4-2

2023/24: Bologna-Milan 0-2

2024/25: Milan-Torino 2-2