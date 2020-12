Il Milan non vuole accelerare i tempi per Ibra. A breve nuovo controllo

Il Milan non vuole accelerare i tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic al fine di non correre rischi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui è difficile un suo rientro per il big match del 6 gennaio contro la Juventus. In questi giorni lo svedese effettuerà un controllo al polpaccio e con grande probabilità per rivederlo in campo bisognerà attendere la seconda metà del mese prossimo.