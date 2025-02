Il Milan oggi conoscerà l'avversaria della semifinale di Coppa Italia

vedi letture

Il Milan per cercare di rendere meno amara la stagione, oltre a cercare di rimontare ed entrare nelle prime quattro, già di per sè un compito molto arduo, avrà la possibilità anche di giocarsi le sue carte in Coppa Italia. I rossoneri si sono qualificati alle semifinali sconfiggendo agli ottavi il Sassuolo e ai quarti la Roma. Questa sera, finalmente, i rossoneri scopriranno la propria avversaria: uscirà dalla vincente della gara tra Inter e Lazio.

Nerazzurri e biancocelesti si incontreranno in gara secca questa sera alle 21 a San Siro: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. La semifinale invece si giocherà tra andata e ritorno: la prima partita è in programma il 2/3 aprile mentre la seconda il 23/24 aprile.

MARTEDÌ 25, ORE 21

Inter-Lazio

MERCOLEDÌ 26, ORE 21

Juventus-Empoli

SEMIFINALI, and. 2-3/4 - rit. 23-24/4

Milan-Inter/Lazio

Bologna-Juventus/Empoli