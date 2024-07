Il Milan presenta la seconda maglia: i testimonial della nuova divisa

vedi letture

Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia. Ufficialmente il comunicato è arrivato oggi ma già nella serata di ieri il club rossonero ha sorpreso tutti entrando in campo nel secondo tempo dell'amichevole contro il Manchester City a New York con la nuova divisa bianca. Oggi il club rossonero ha dato l'ufficialità e ha aperto la vendita della divisa che già da qualche giorno era disponibile in pre-order: "AC Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente oggi l’Away kit del Club per la stagione 2024/25, che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l'essenza del Milanismo".

Nelle foto messe a disposizione del Milan spiccano alcuni testimonial d'eccezione. Tra questi ci sono: gli americani Christian Pulisic e Yunus Musah, l'olandese Tijjani Reijnders, il capitano Davide Calabria ma anche l'attaccante svizzero Noah Okafor. Di seguito alcune immagini con i calciatori rossoneri che indossano la maglia rossonera.