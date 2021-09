Il Milan prova l'impresa ma si arrende ad un Liverpool superiore

Ci ha provato il Milan, con tutte le sue forze. Ma il Liverpool affrontato ieri sera ad Anfield è stato troppo superiore per gran parte del match, e alla fine ha vinto con merito. Il pressing asfissiante messo in atto dagli uomini di Klopp nella prima mezz’ora ha mandato in tilt i rossoneri, che però hanno saputo tenere botta, anche grazie al rigore parato da Mike Maignan, e poi hanno rimontato due gol ai Reds, con Rebic e Diaz nel giro di due minuti. Nella ripresa il Liverpool ne ha fatti due e ha chiuso il match. E’ stato un ritorno in Champions complicato, soprattutto perché l’avversario è attualmente uno dei più in forma e temibili in Europa. Il Liverpool ha una qualità superiore e l’ha messa in mostra durante la gara. Nonostante questo il Milan esce a testa alta da Anfield, come sottolineato dal tecnico Stefano Pioli: “Il risultato è troppo importante e determinante, il Liverpool ha giocato una gran partita soprattutto nei primi 25 minuti. Poi l’abbiamo ribaltata, il rimpianto sono i 2 gol subiti nel secondo tempo, anche a causa di errori nostri. È una sfida che per intensità e qualità ci farà crescere tanto”. Dello stesso avviso anche Davide Calabria, capitano rossoneri ieri sera all’esordio in Champions: “Sono partiti veramente forte, è un altro ritmo e un’altra squadra rispetto a quelle che affrontiamo in campionato. Hanno giocatori formidabili, è una delle migliori squadre al mondo”. Ma quella fascia al braccio vuol dire tanto per Calabria: “È un orgoglio, è il sogno di ogni bambino. È stato bellissimo ed emozionante, speravo in una vittoria ma abbiamo ancora tante altre partite per dimostrare il nostro valore, è ancora lunga".