Il Milan punta su Origi. Il belga atteso dopo la finale di Champions

© foto di DANIELE MASCOLO

Ormai dovrebbe mancare soltanto l'ufficialità perché Divock Origi possa essere considerato a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, L'attaccante belga in scadenza con il Liverpool, non ha raggiunto le 10 presenze in Premier League nel corso di questa stagione. Una condizione che, se raggiunta, avrebbe fatto scattare la clausola di rinnovo automatico. Origi è convinto del progetto del Milan per il quale ha rifiutato anche altre offerte più onerose in arrivo dall'Inghilterra. Il calciatore belga potrebbe sbarcare a Milano dopo la finale di Champions League e sarebbe destinato a firmare un quadriennale da 3.5 milioni più bonus.