Il Milan punta sui suoi giovani: Camarda (2008) e due 2007 si allenano con la Primavera a Milanello

Il settore giovanile del Milan ha sempre prodotto grandissimi campioni e ottimi calciatori. Anche in questa epoca sportiva, sotto la direzione di Paolo Maldini e Frederic Massara, l'attenzione e la cura per il vivaio rossonero restano di alto livello; è in questo percorso che, per esempio, si inseriscono le chiamate di Francesco Camarda (14 anni e 9 mesi, classe 2008) e dei 2007 Mattia Liberali e di Nirash Perera ad allenarsi con la Primavera di Ignazio Abate a Milanello. Camarda ha un illustre predecessore: Gigio Donnarumma, attualmente in forza al PSG, compì in termini di età lo stesso percorso della punta classe 2008; non solo in rossonero, tra l'altro: l'attaccante è stato recentemente convocato come sotto età nella Nazionale U16. Il tutto è un chiaro segno di come il Milan punti sui giovani, soprattutto su quelli nati e cresciuti in casa.