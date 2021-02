Il Milan ricorda Marco Pantani nell'anniversario della sua scomparsa

17 anni fa moriva a Rimini il grande Marco Pantani, campione ciclistico e tifosissimo rossonero. Il Milan ha voluto ricordarlo con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

We still remember you pulling up on the pedals and climbing those mountain hills 🚵‍️

It’s been 17 years since you left us, we have not forgotten you, Marco Pantani ‍️



Proprio nel giorno degli innamorati, noi continuiamo a portarti nel cuore, Pirata ‍️ #SempreMilan pic.twitter.com/hp7SRnTtKY