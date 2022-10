Il Milan ricorda Marco Simoncelli: "Caro Sic, è passato un altro anno. Ci manca un amico"

Il Milan ricorda Marco Simoncelli, grande tifoso rossonero tragicamente scomparso nel 2011. "Caro Sic, è passato un altro anno", è il tweet dedicato al celebre pilota motociclistico morto a soli 24 anni durante il Gran Premio della Malesia. "Ci manca un amico che è stato portato via troppo presto", si legge sempre sui canali del Diavolo.

Missing a friend whose life was taken too soon ❤️



