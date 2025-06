Il Milan ringrazia Reijnders con un video: la risposta di Tijjani

Il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City è stato ufficializzato questa mattina. Il centrocampista olandese, dopo sole due stagioni in rossonero e dopo essere stato votato come miglior centrocampista dell'ultimo campionato di Serie A, si trasferisce in Inghilterra per una cifra complessiva di 70 milioni di euro, bonus inclusi.

In due anni, Reijnders ha conquistato i cuori dei tifosi rossoneri e in generale il Milan come squadra. Per questo oggi il club, nel giorno del suo addio, gli dedica un video e scrive: "Grazie, Tijji". La risposta di Reijnders arriva subito: due cuori rossoneri e una emoji commossa.