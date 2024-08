Il Milan scatena Theo e Leao: "Pronti per volare sulla fascia"

Il Milan giocherà sabato alle 18.30 contro il Parma la sua seconda giornata della Serie A 2024/25. I rossoneri sono reduci dal pareggio in extremis con il Torino, con il 2-2 finale dopo il doppio vantaggio (2-0) dei granata. Servirà sicuramente un Milan diverso sin dall'inizio della partita, e ha tal proposito la squadra di Fonseca schiererà con ogni probabilità Theo Hernandez da subito, in coppia con Leao.

Ecco i due fotografati durante l'allenamento di ieri:

Ready to fly down the wing 🪽#SempreMilan pic.twitter.com/INOpKpXtJh