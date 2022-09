Il Milan si affida a Tatarusanu: a Empoli il debutto stagionale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'infortunio di Mike Maignan, il Milan è costretto ad affidarsi al secondo portiere Ciprian Tatarusanu che l'anno scorso riuscì ha ritagliarsi un ruolo da protagonista parando un rigore a Lautaro nel derby di andata che si rivelerà fondamentale mesi dopo per la classifica. L'estremo difensore con il numero 1, a Empoli, farà il suo esordio stagionale e lo farà da titolare. Per Tata un mese di partite per dimostrare ancora di essere un valido secondo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.