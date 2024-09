Il Milan si affida al fattore Morata per la Champions: i suoi numeri

Con l'addio in un colpo solo di Olivier Giroud e Simon Kjaer, a cui si è anche aggiunto l'infortunio ne pre-campionato di Alessandro Florenzi, il Milan ha perso in un colpo solo tutti i suoi giocatori più esperti della rosa. Per questo motivo l'acquisto di un attaccante veterano e carismatico come Alvaro Morata è stato molto importante anche sotto il profilo ambientale e non solo per le sue qualità tecniche indiscusse. Stiamo parlando di un attaccante che ha vinto due Champions League e che ha guidato la Spagna da capitano alla vittoria dell'Europeo.

Con la Champions League Morata ha sempre avuto un ottimo feeling: questo lo dimostrano i numeri che tra Real, Juve, Chelsea e Atletico lo spagnolo ha fatto registrare nella massima competizione. A oggi ha disputato 82 partite nel torneo e ha segnato 28 gol a cui ha aggiunto anche 12 assist. In totale è stato in campo per circa 4701 minuti, facendo registrare una media di un gol ogni 168 minuti.