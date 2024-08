Il Milan si è regalato Fofana a ferragosto: spesi per ora quasi 70 milioni sul mercato

Nel caldo ferragosto di quest'anno il Milan si è regalato Youssouf Fofana, il suo quarto rinforzo di questo calciomercato. Il centrocampista francese rappresenta essere l'ultimo dei colpi "necessari" che la dirigenza rossonera dove mettere a segno per completare la rosa di Paulo Fonseca in vista della prossima, oramai imminente, stagione.

Con Fofana il Milan ha per ora speso quasi 70 milioni di euro sul mercato, cifra importante che dimostra la forza economica che la società rossonera ha sviluppato in questi anni grazie al meticoloso lavoro di bilancio prima di Elliot e poi di RedBird. Il francese potrebbe però non essere l'ultimo colpo del Diavolo, visto che da qui al prossimo 31 di agosto non sono da escludere colpi a sorpresa, opportunità più di tanto, sulle quali la dirigenza rossonera potrebbe fiondarsi per rinforzare ulteriormente la rosa di Paulo Fonseca.