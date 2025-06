Il Milan si gode Jimenez ma l'opzione di recompra per il Real sarà valida anche nel 2026

La retrocessione del Milan Futuro in Serie D è il simbolo più evidente del fallimento del progetto rossonero alla sua prima stagione. La squadra era nata per far crescere giovani talenti da lanciare in prima squadra, ma il bilancio è deludente: dei sette ragazzi utilizzati in Serie A (tra cui Camarda, Zeroli e Bartesaghi), solo Alex Jimenez ha realmente lasciato il segno. E anche lui era già nel giro dei titolari con Pioli, dunque non una vera rivelazione.

Lo spagnolo, arrivato dal Real Madrid nell’estate 2023 per rinforzare inizialmente la Primavera, ha esordito in Coppa Italia il 2 gennaio contro il Cagliari e pochi giorni dopo ha debuttato in campionato. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, è tornato protagonista nella seconda parte di stagione con 28 presenze tra campionato e coppe, mostrando affidabilità e crescita costante.

Il buon rendimento ha attirato nuovamente l’attenzione del Real Madrid, che detiene un’opzione di riacquisto valida sia per questa estate che per la prossima, per una cifra poco superiore ai 10 milioni. In seguito all’arrivo di Alexander-Arnold e alla permanenza di Carvajal, però, il club spagnolo ha deciso di lasciarlo al Milan. Una buona notizia per Allegri e Tare, che ora potranno contare su un esterno giovane, duttile e formato internamente, prezioso anche ai fini delle liste UEFA. Lo riferisce il Corriere dello Sport.