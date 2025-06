Leao e le sue due grandi passioni: "La musica esprime le cose che ho passato. Il calcio è la gioia di vivere quello che ho sempre sognato"

Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista alla rivista L'Officiel nella quale ha parlato anche della sua grande passione per la musica: "La musica esprime le cose che ho passato. Il calcio è la gioia di vivere quello che ho sempre sognato. Com'è nato il mio amore per la musica? Da mio padre e mio zio, che faceva il DJ. Ho iniziato seriamente a 19 anni in Francia quando giocavo al Lille.

Quando giocavo in Portogallo ero vicino a casa, lì mi sono ritrovato da solo. E la musica è diventata una buona compagnia. Prima di una partita ascolto di tutto. Cerco energia ovunque. Una parola per calcio e una per la musica? Calcio: gioia. Musica: emozione".