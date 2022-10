Il Milan si qualifica agli ottavi se... Le combinazioni a due turni dal termine

MilanNews.it

Domani, al "Maksimir", il Milan si giocherà gran parte delle sue speranze qualificazione agli ottavi di Champions League; i rossoneri, infatti, sono attesi in casa della Dinamo Zagabria (sin qui mai sconfitta tra le mura amiche con una vittoria contro il Chelsea e un pareggio col Salisburgo) e poi, nell'ultima giornata, dal Salisburgo a San Siro il prossimo 2 novembre.

Con quali combinazioni i rossoneri passerebbero il turno? Eccole di seguito riportate:

6 PUNTI

- Vincendo sia contro Dinamo Zagabria che contro il Salisburgo, il Milan sarebbe aritmeticamente qualificato a prescindere da qualsiasi altro risultato delle avversarie.

4 PUNTI

- In caso di vittoria in Croazia e di pareggio contro il Salisburgo, il Milan si qualifica se il Salisburgo perde col Chelsea domani sera; col pareggio tra Salisburgo e Chelsea entrebbe in gioco la differenza reti generale. Milan terzo, invece, se il Salisburgo batte il Chelsea e i Blues non perdono con la Dinamo.

- In caso di vittoria contro il Salisburgo e di pareggio in Croazia, il Milan si qualifica se il Chelsea perde entrambe le sue partite o se il Salisburgo non batte il Chelsea.

3 PUNTI

- Se il Milan perdesse contro la Dinamo Zagabria con un gol di scarto e la Dinamo Zagabria perdesse con il Chelsea e il Salisburgo perdesse con il Chelsea e con il Milan, i rossoneri si qualificherebbero come secondi.

Questi i criteri per definire chi passerebbe il turno in caso di parità di punti:

differenza reti negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti

differenza reti totale

maggior numero di gol complessivi

maggior numero di gol complessivi in trasferta

maggior numero di vittorie nel gruppo

maggior numero di vittorie in trasferta nel gruppo

condotta, punteggio disciplinare inferiore basato sui cartellini

coefficiente Uefa