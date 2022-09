Il Milan si sblocca finalmente lontano da San Siro: contro la Samp prima vittoria esterna in stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo tre pareggi contro Atalanta e Sassuolo in campionato e Salisburgo in Champions League, il Milan si è finalmente sbloccato lontano da San Siro: i rossoneri di Stefano Pioli hanno infatti trovato sul campo della Sampdoria la loro prima vittoria esterna in questa stagione tra campionato e coppe europee.