Il Milan stecca per l'ennesima volta, a Udine è debacle tecnico e tattica: la classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Udinese-Milan è stato chiesto a Tonali se questo Milan avesse abbastanza forza mentale per riuscire a reggere il doppio impegno tra Serie A e Champions a poco più di 24h dai sorteggi per i quarti di finale. La risposta che ha dato il campo è netta e dice di no. Un Milan tecnicamente e tatticamente insufficiente crolla di fronte ad un Udinese ordinata e con uno spartito chiaro da seguire. Non vale a nulla il gol di Ibra, con Beto prima e Ehizibue poi che ammazzano definitivamente la partita. Preoccupante la mancanza di reazione della squadra di Pioli quando è passata in svantaggio. Di seguito la classifica aggiornata.