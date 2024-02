Il Milan subito a Milanello: da oggi si prepara l'andata col Rennes

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Napoli, il Milan tornerà subito ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di giovedì sera, sempre a San Siro, contro il Rennes, valida per l'andata dei playoff di Europa League; prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.

Questo il tabellino di Milan-Napoli di Serie A:

MILAN-NAPOLI 1-0

Marcatori: 25’ Theo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 37’ Florenzi), Kjær (dal 66’ Simic), Gabbia, Theo Hernández; Bennacer (dal 65’ Musah), Adli; Pulisic (dal 80’ Jimenez), Loftus-Cheek, Leão; Giroud (dal 80’ Jovic). A disp.: Mirante, Sportiello, Terracciano; Musah, Victor, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård (dal 46’ Politano), Rrahmani, Juan Jesus (dal 90’ Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński (dal 76’ Lindstrom), Mazzocchi (dal 76’ Olivera); Kvaratskhelia; Simeone (dal 55’ Raspadori). A disp.: Contini; Natan; Cajuste, Dendoncker, Traorè. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 85’ Juan Jesus, 90’+6 Theo.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.