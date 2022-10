Il Milan sui social: "Chi sta contando le ore? Carichi per Milan-Juve!"

Il profilo ufficiale di Twitter del Milan ha postato la consueta copertina del match questa mattina. Il protagonista di giornata è Rafael Leao, affiancato da Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Il testo riporta: "Un big match è dietro l'angolo: chi sta contando le ore? Carichi per Milan-Juve!". Il calcio di inizio, a San Siro, è fissato per le ore 18.

A cracker is lying in wait: who else is counting the hours?



Carichi per #MilanJuve: dai ragazzi! #SempreMilan



Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/OmcrRVkjtL