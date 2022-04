Il Milan sui social: "Un altro clean sheet, ma questa sera vale i 3 punti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'account ufficiale Instagram del Milan ha pubblicato nella serata di ieri una bella foto di Maignan, Tomori e Kalulu stretti in un abbraccio al fischio finale di Milan-Genoa. Per il portiere e la coppia di difensori rossoneri, questo è il sesto clean sheet consecutivo in campionato, il settimo in tutte le competizioni. Il post recita: "Un altro clean sheet, ma questa sera vale i tre punti".