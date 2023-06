Il Milan torna a giocare l'ultima di campionato a San Siro: non succedeva dal 2020

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan questa domenica alle 21 sarà impegnato nell'ultima giornata del suo campionato, in casa contro l'Hellas Verona che viene a caccia di punti salvezza. Per i rossoneri, invece, tutti i verdetti sono stati emessi con la qualificazione alla prossima Champions League raggiunta. Il Milan tornerà a giocare a San Siro l'ultimo atto della Serie A per la prima volta dal 2020: si giocava Milan-Cagliari e i rossoneri vinsero 3-0 grazie all'autogol di Klavan, la rete di Ibra e quella di Castillejo. Nelle ultime due stagioni i rossoneri hanno giocato in casa dell'Atalanta e in casa del Sassuolo.