Il Milan torna a vincere un derby in casa dopo 6 anni

Dopo sei anni, il Milan torna a vincere un derby in casa. L'ultimo successo, riporta Tuttosport, risale alla vittoria per 3-0 (Alex, Bacca, Niangn) sotto la gestione Mihajlovic, il 21 gennaio 2016. Ora i rossoneri tornano ad esultare davanti ai propri tifosi. Ma oltre che sugli spalti, la differenza si è vista in campo: la squadra di Pioli domina e gestisce per 70 minuti, poi rischia il suicidio finale, ma tutto si risolve portando a casa i tre punti