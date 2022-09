Il Milan U18 batte 4-0 il PSG e 3-2 l'Inter e vince il torneo "Alba dei Campioni"

MilanNews.it

Come riportato dal profilo ufficiale Twitter del Settore Giovanile del Milan, la formazione rossonera U18 ha vinto il Torneo "Alba dei Campioni" battendo in semifinale il PSG per 4-0 e in finale l'Inter per 3-2 al termine dei calci di rigore.