Ci voleva il Milan per unire il rosso e il nero in politica. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, dopo la nascita del Milan Club Parlamento, fra i cui fondatori c’è Adriano Galliani. La particolarità - si legge - consiste nella totale trasversalità del club, che ospiterà esponenti di tutti gli schieramenti, uniti per una volta sotto la stessa bandiera (per il momento il conto arriva a una sessantina di iscritti).