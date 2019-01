Il minutaggio dei nuovi acquisti: dominano i due giocatori in prestito con diritto di riscatto

Con 1731' complessivi, Gonzalo Higuain è il nuovo acquisto rossonero più utilizzato in questa stagione. Dietro l'argentino c'è Bakayoko a quota 1379'. Da segnalare che i due più schierati sono due giocatori che sono al Milan in prestito con diritto di riscatto. In terza posizione c'è Castillejo, mentre al quarto troviamo Laxalt. Reina, impiegato solo in Europa League, è quinto, seguito dallo sfortunato Caldara (una sola gara per lui) e da Halilovic, utilizzato col contagocce da Gattuso.

Di seguito la classifica:

1. Higuain 1731

2. Bakayoko 1379

3. Castillejo 835

4. Laxalt 786

5. Reina 540

6. Caldara 90

7. Halilovic 60