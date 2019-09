Il minutaggio della difesa: Donnarumma e i centrali sempre in campo, esordi per Conti e Theo

Dopo tre gare in cui il Milan non ha cambiato nulla in difesa, nel derby la retroguardia rossonera si è modificato a seguito della squalifica di Calabria, con l'inserimento di Conti che ha fatto il suo debutto stagionale. Qualche minuto importante anche per Theo Hernandez che ha anch'egli fatto il suo esordio in campionato.

Di seguito il minutaggio della difesa:

1. Donnarumma, Musacchio, Romagnoli: 360'

2. Rodriguez: 342'

3. Calabria: 270'

4. Conti 90'

5. Theo Hernandez: 18'