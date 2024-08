Il Monaco perde contro il Genoa: assente Youssouf Fofana

vedi letture

Nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro il Saint-Etienne, il Monaco di Adolf Hutter ha perso contro il Genoa di Alberto Gilardino, che è riuscito ad imporsi per 2 a 1 grazie alla rete dell'ex Milan Junior Messias.

Ed in qualche modo a quest'amichevole il Diavolo si è interessato, visto che in campo poteva esserci il grande obiettivo dell'estate rossonera di calciomercato: Youssouf Fofana. Tornato in gruppo lo scorso 1 di agosto, il centrocampista francese non è stato impiegato da Hutter neanche per un minuto nell'amichevole contro il Grifone, complice la sua assenza proprio dai convocati per via dei soli tre allenamenti che ha svolto insieme ai suoi compagni.