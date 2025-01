Il Monza non c'è, vince il Genoa 2-0 grazie ai difensori

Il Monza non c'è: la squadra di mister Bocchetti perde ancora e rimane ultimissima in classifica con appena 13 punti. Una bellissima figura invece per il Genoa che sotto la pioggia dello stadio Luigi Ferraris gioca e meglio, vincendo meritatamente 2-0. A segno, per due volte nella ripresa, i due difensori, entrambi di testa: prima in rete Koni De Winter e poi nel finale il raddoppio di Vasquez.

Tre punti cruciali per il Genoa di Patrick Vieira che trova la seconda vittoria interna e aggancia Udinese e Torino a 26 punti in classifica, distaccandosi sempre di più dalle zone pericolose. Il Monza, invece è a sette punti dalla salvezza ma a preoccupare sono le prestazioni e l'atteggiamento mentale. Nel corso del primo tempo Turati aveva pure parato un rigore a Pinamonti.