Il motivo del piede in due scarpe. Tra Rennes e Atalanta la prima conferma

All'ultima partita di febbraio le ambizioni del Milan per questa stagione sono abbastanza chiare: cercare di vincere l'Europa e di qualificarsi in Champions League per il prossimo anno tramite il piazzamento in campionato. Entrambi gli obiettivi si discostano da ciò che era stato dichiarato ad inizio stagione, ma le varie vicissitudini hanno condotto Giroud e compagni in questa situazione e non si può fare a meno di affrontarla così com'è.

Negli ultimi giorni, complici le sconfitte contro il Monza con una formazione con tante rotazioni e contro il Rennes dopo il 3-0 di San Siro, si sta dibattendo molto nel mondo Milan su se sia giusto concentrarsi solo sull'Europa League accettando prestazioni e risultati non eccelsi in campionato; probabilmente l'andazzo della stagione suggerirebbe che sì, potrebbe essere una buona idea, ma il Milan non può e non deve fare a meno di tenere il suo piede in due scarpe... Un club come il Milan non può snobbare il campionato, sia per prestigio che, soprattutto, per valori: la squadra di Pioli ha la possibilità per rosa di affrontare bene entrambe le competizioni. E così sarà.E così, dopo la trasferta di Rennes, verrà riproposta nello scontro diretto contro l'Atalanta di questa sera a San Siro una formazione molto simile. Tra i pali Maignan, Theo a sinistra con a destra. Al centro della difesa un cambio: di fianco a Gabbia ci sarà Thiaw, riposo per Kjaer. A centrocampo si va verso una mediana a due con Reijnders e Bennacer, mentre Loftus-Cheek è atteso nell'ormai posizione classica da trequartista. E infine in attacco il solito tridente pesante: Leao e Pulisic ai lati con Giroud unica punta. Jovic squalificato. Rientrano Kalulu e Calabria.