Il Napoli di Conte dilaga a Cagliari e si prende (in attesa dell'Inter) la vetta della classifica

Nel pomeriggio di Cagliari il Napoli di Antonio Conte si è imposto con un sonoro 4 a 0 sulla formazione di Davide Nicola. I partenopei conquistano così la terza vittoria in quattro partite di campionato, prendendosi la vetta della classifica di Serie A in attesa dell'Inter, che a breve scenderà in campo contro il Monza all'U-Power Stadium.

Protagonisti indiscussi della trasferta dell'Unipol Domus arena Kvaratskhelia e Lukaku, che a referto ha non solo messo il gol del tre a zero, ma anche due assist per i compagni.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 9

Juventus 8

Torino 8

Inter 7*

Udinese 7*

Hellas Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4*

Lazio 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Cagliari 2

Monza 2*

Como 2

Venezia 1

*una partita in meno