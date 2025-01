Il Napoli la ribalta con Anguissa e Lukaku. Prima sconfitta in campionato per la Juventus

Un altro successo da grande squadra, ergo un altro messaggio forte al campionato: il Napoli è un team da Scudetto. Contro la Juventus una vittoria da big per gli uomini di Conte, che vanno sotto nel primo tempo per la rete di Kolo Muani (al debutto in bianconero) ma con una ripresa perfetta e i gol di Anguissa e Lukaku (su rigore) ribaltano il risultato e ottengono la settima vittoria consecutiva. Il mare forza 7 è un mare grosso, caratterizzato da onde con un'altezza significativa. E allora sì, è un Napoli forza 7.

Meret giganteggia su Yildiz

Parte forte il Napoli, spinto dal Maradona tutto esaurito. Ma la prima occasione da gol è della Juventus: errore in impostazione da parte del Napoli, bravissimo Cambiaso a leggere in anticipo la situazione e ad avviare un contropiede pericolosissimo. Thuram mette Yildiz a tu per tu con Meret, ma il portiere azzurro gli sbarra la strada con un intervento strepitoso. Per la prima metà della prima frazione prosegue la stessa solfa: una sfida alla pari. E Politano sfiora l'incrocio dei pali nella chance più importante per il Napoli, un tiro al volo da fuori bellissimo, che forse avrebbe meritato maggiore fortuna.

Kolo Muani, debutto da sogno

Quando la gara sembra destinata ad arrivare al giro di boa sullo 0-0, arriva l'episodio che sblocca il risultato e che regala l'esordio da sogno a Kolo Muani. Azione un po' rocambolesca, con Anguissa che in caduta serve un assist involontario al nuovo attaccante della Juventus: pallone all'angolino e 0-1 per i bianconeri. Prima da titolare, primo gol al primo tiro in porta. Nel finale c'è tempo per un'ultima punizione di Politano, di poco fuori. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Napoli, la ripresa perfetta

Nella ripresa il Napoli scende in campo con un piglio ancora migliore e sfiora subito il pareggio con Lukaku, che da due passi schiaccia di testa ma trova uno strepitoso Di Gregorio a dirgli di no. Per il gol del pareggio però è solo questione di pochi minuti: al 57' l'1-1 lo firma Anguissa con una bella incornata che non dà scampo stavolta al portiere bianconero dopo l'ottimo inserimento tra Gatti e McKennie. Prosegue il dominio azzurro, Thiago Motta fa due cambi (dentro Savona e Mangula) ma la Juventus non si sveglia. E il Napoli riesce a ribaltare: McTominay conquista un calcio di rigore per fallo di Locatelli, Lukaku si presenta dagli undici metri e lo trasforma con grande freddezza. Il Maradona è in visibilio, Motta manda in campo anche Conceiçao e Douglas Luiz ma non riesce praticamente mai a rendere la squadra pericolosa. Il Napoli si mette in gestione e tiene il risultato fino alla fine. Per un'altra vittoria da grande squadra.