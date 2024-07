Il naso di Mbappé preoccupa il Real Madrid: martedì visita per una eventuale operazione

Almeno l'ultimo atto, Kylian Mbappé lo ha voluto giocare a modo suo: ieri sera contro la Spagna l'asso del Real Madrid non ha indossato la classica maschera protettiva vista dopo la frattura al naso contro l'Austria, spiegando poi di averlo apertamente richiesto ai medici. "Non ne potevo più", ha ammesso. Il risultato non è stato quello sperato vedendo la prestazione insufficiente dell'attaccante, che ora dovrà anche fare i conti davvero con il problema che si è trascinato dietro in queste settimane.

Secondo quanto riporta Marca in Spagna infatti, martedì, in coincidenza con il ritrovo dei blancos per la nuova stagione, il numero 10 di Deschamps sarà visitato più nel dettaglio dal suo nuovo club che vuole prestare la massima attenzione ad una parte del corpo di Kylian che preoccupa in questo periodo. Il naso rotto di Mbappé è diventato una questione di stato, a partire dal fatto che la sua concentrazione della squadra francese non fosse più la stessa di prima. Fino ad ora i madrileni non hanno inviato nessuno specialista per studiare sul posto il problema, cosa che avverrà dunque la prossima settimana.

Tale visita non sarà affatto una cosa di routine, ma sarà anzi decisiva per tracciare la tabella di marcia delle sue prime settimane da giocatore del Real Madrid di Mbappé. Mbappé dovrebbe raggiungere il Real Madrid all'inizio di agosto , quando la squadra tornerà dalla tournée negli Stati Uniti, con tre partite contro Milan, Barça e Chelsea. L'idea di Carlo Ancelotti è quella di riunire tutti per il primo appuntamento ufficiale della stagione, la Supercoppa Europea che si giocherà il 14 agosto a Varsavia contro l'Atalanta. Ma nel caso di Mbappé bisognerà aspettare martedì per conoscere il piano più nel dettaglio, per capire se sarà necessario un intervento chirurgico.