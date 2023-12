Il Newcastle prende l'imbarcata dal Tottenham e perde ancora. Mercoledì c'è il Milan in Champions

Dopo la sconfitta contro l'Everton per 3-0, il Newcastle di Howe subisce altri quattro gol dal Tottenham. Una prestazione insufficiente per i Magpies, che rimane in zona Conference League a -1 dal Manchester United. Il Newcastle mercoledì incontrerà il Milan per l'ultima gara di Champions League. Match che dirà se i rossoneri rimarranno in Champions League (se il PSG dovesse perdere a Dortmund...), andranno in Europa League (se il PSG dovesse vincere a Dortmund) oppure rimanere fuori da tutte le competizioni europee.

La classifica del girone F di Champions League dice:

Borussia Dortmund 10

PSG 7

Newcastle 5

Milan 5