Il Nottingham Forest è il re del mercato. Nessuno può spendere come gli inglesi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Nottingham Forest di Steve Cooper è uno dei grandi protagonisti del mercato estivo. Tornato in Premier League dopo oltre 23 anni di assenza, il club ha sborsato ben 69 milioni di euro in sole due settimane, acquistando Omar Richards (8,5 milioni di euro), Giulian Biancone (10 milioni), Moussa Niakhaté (10 milioni), Neco Williams (20 milioni) e Taiwo Awoniyi (20,5 milioni). In più è arrivato in prestito Dean Henderson.

Spese che fanno discutere molto, soprattutto in Spagna. Sport sottolinea che solo Manchester City (108,75 milioni di euro), Leeds (105,64 milioni), Arsenal (97,06 milioni) e Tottenham (87,20 milioni) hanno investito di più in Inghilterra, mentre ne LaLiga, Real a parte, nessuno può pensare di avvicinarsi a certi numeri. Il confronto, sin qui, è davvero impietoso: i club di Premier hanno speso già 860 milioni di euro, quelli spagnoli 178.