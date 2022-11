Il nuovo CEO della Superlega: "Sarò a Nyon la prossima settimana per parlare con l'UEFA"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Bernd Reichart, il nuovo CEO di A22, società che si trova dietro al progetto della Superlega, è intervenuto al podcast Einfach Mal Luppen, realizzato da Toni Kroos: "Abbiamo offerto alla UEFA un dialogo e questo invito è stato accettato. Sarò a Nyon la prossima settimana per parlare dell’argomento. Questo è anche ciò che intendo per dialogo, che l’altra parte sia ascoltata e ci si possa confrontare con le idee. Sicuramente non saremo d’accordo su tutto. Ma è un buon segno per i club che potrebbero ancora esitare in questo momento o addirittura temere sanzioni. L’impegno della UEFA affinché sia ​​possibile un dialogo aperto sul futuro del calcio è un segnale positivo".