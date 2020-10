Il nuovo piano dell'ad Salini: la tv di Stato potrebbe tagliare il canale Rai Sport

Secondo indiscrezioni rilanciate dal Fatto Quotidiano, potrebbe essere ben presto chiuso il canale di Rai Sport. L'amministratore delegato Fabrizio Salini, infatti, è stato incaricato dalla tv pubblica di riorganizzare il palinsesto e l'offerta televisiva, in un momento nel quale sono da mettere in conto dei tagli per ottemperare ad una spending review necessaria. Una decisione che ha già innescato qualche polemica anche a livello politico, seppure - come sottolineato dall'ANSA - non sia definitiva, ma uno dei punti al vaglio dell'azienda di Stato