Il Pallone d'Oro fa gli auguri a Gianni Rivera: "Il primo italiano a vincere il premio"

Il Pallone d'Oro, tramite i suoi account social ufficiali, ha presentato i suoi auguri per una leggenda del Milan e del calcio italiano e mondiale come Gianni Rivera. L'ex golden boy oggi compie 79 anni e i vertici del premio individuale più prestigioso hanno scritto su Twitter: "Un buon compleanno a Gianni Rivera, il primo italiano a vincere il Pallone d'Oro".

An excellent birthday to Gianni Rivera, the first Italian winner of the Ballon d’Or 🇮🇹#ballondor pic.twitter.com/pVWhLlPOa6