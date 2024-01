Il patron dell'Empoli: "Assurdo parlare di un turno di Serie A all'estero"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Penso sia una riflessione da fare nelle dovute sedi. Tirarla fuori a questo punto del campionato è assurdo, di problematiche ce ne sono tante. E' una decisione da condividere con i tifosi, da decidere a campionato fermo, anche nel presentare una campagna abbonamenti per la stagione successiva. Il calcio è dei tifosi, basta vedere la risposta anche in Inghilterra sul tema Superlega". Così, intervistato da Radio Sportiva, il presidente del'Empoli Fabrizio Corsi sull'ipotesi avanzata dal presidente della lega calcio, Lorenzo Casini.

Questi, parlando a Riad dove si trova per la finale di Supercoppa italiana, aveva ammesso, a proposito della possibilità che un turno di Serie A possa disputarsi all'estero, che "è una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Il luogo sarebbe da determinare". Ma secondo Corsi "è una bischerata tirare fuori questo tema in questi momenti, utile solo a fare confusione. Bisognerebbe dare sicurezze e messaggi di un certo tipo, tirarla fuori ora non è opportuno". (ANSA).