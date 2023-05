Il patron dell'Empoli: "Può accadere anche di cederne 5 alla fine del mercato..."

MilanNews.it

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno nel corso della quale ha parlato del mercato: "Mi piacerebbe non dover cedere 4-5 giocatori ogni anno, ma quando si trattengono non è sempre la scelta giusta. Mi piacerebbe bastasse cederne due, ma può accadere anche che siano cinque alla fine del mercato. A un 20enne consiglierei di restare un anno in più, per maturare anche dal punto di vista mentale".