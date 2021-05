Il piano B di Donnarumma: "Forse sarei andato a fare il falegname con mio padre"

Gigio Donnarumma si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata sul canale Twitch di "Justees". Il portierone rossonero ha raccontato di quando ha capito che sarebbe diventato un professionista e anche di un ipotetico piano B se non fosse andata bene:

C’è un momento in cui hai capito di poter diventare un calciatore professionista? “Quando sono partito per la prima volta per Milano. Ho fatto fatica a pensare di dover andare via da casa, quando sono partito e ho visto i miei genitori star male ho pensato che da lì sarebbe iniziato tutto, che sarei diventato un portiere da Serie A”.

Avevi un piano B? “Magari il falegname come mio padre. Non avevo un piano b, a volte andavo ad aiutarlo ma avevo solo un piano A (ride, ndr)”.