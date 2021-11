Il popolo rossonero è pazzo di Tonali: è l’uomo-simbolo del futuro

Sandro Tonali è uno dei più in forma nel Milan di Pioli. Non a caso, l’allenatore rossonero sta pensando di schierarlo dal primo minuto nel derby di domani. Dopo un primo anno difficile, il centrocampista è esploso in questa stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Sandro è padrone del suo territorio: considerando che l’addio di Kessie è ritenuto ormai quasi inevitabile, questa è una delle note migliori per il futuro. Tifoso milanista da bambino, pronto a ritoccarsi al ribasso l’ingaggio pur di restare: Tonali è uno dei preferiti dei tifosi, un uomo simbolo del Milan di oggi e domani.