Il Pordenone di Pobega si avvicina alla finale playoff: mercoledì la semifinale di ritorno

Nella serata di ieri, il Pordenone ha battuto 1-0 il Frosinone in trasferta, nell'andata della semifinale playoff di Serie B. Decisiva la rete di Tremolada all'82', per una vittoria fondamentale in vista del ritorno che si giocherà mercoledì all'Ottavio Bottecchia. Il club di Pobega, ieri impiegato come al solito dall'inizio, si avvicina quindi alla finale.