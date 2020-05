Il presidente del Reims: “Gli altri campionati riprendono, ma vediamo se poi finiscono”

Intervistato da L’Equipe, Jean-Pierre Caillot, presidente del Reims, ha parlato della decisione di terminare la Ligue 1: “Tendiamo a dimenticare che lo sport è una cosa. Ma c’è stata un’emergenza sanitaria. Il Primo Ministro e la Lega hanno annunciato la fine della stagione. Quindi ci siamo adattati. Al Reims pensavamo di poter riprendere. Ci stiamo concentrando sulla Germania, ma non dimentichiamo che la pandemia non ha mai, di gran lunga, raggiunto la parte superiore della Francia e dell’Europa meridionale. Stiamo parlando di ripresa, ma aspettiamo di vedere se questi campionati finiranno o no. In Inghilterra, stiamo iniziando a sentire le voci che si alzano contro la ripresa. Non sono un indovino, ma mi sembra che il virus continui a circolare. La vita è ripresa e la accolgo con favore, ma tutti abbiamo delle mascherine per strada. Dobbiamo stare attenti.”