Il primo gol del Milan l'ha segnato San Siro: che spinta da parte di tutto lo stadio nella ripresa!

vedi letture

Una pomeriggio iniziato un po' spento a San Siro, con Milan e Lazio che nel primo tempo avevano preso le misure e non riuscivano a rendersi pericolose. Nella ripresa, però, per i rossoneri è subentrato il fattore stadio: tutto San Siro ha spinto per quarantacinque minuti senza mai fermarsi, offrendo così ai rossoneri una carica ulteriore per andare a segnare prima con Pulisic e poi con Okafor. Uno spettacolo per tutti i tifosi rossoneri presenti allo stadio, ma anche da chi si godeva il match da casa.