Il programma del weekend: debutta la primavera

Dopo l'esordio di U17, U16 e U15 domenica scorsa contro il Venezia, questo fine settimana segna l'esordio in campionato anche per il Milan Primavera e per l'U18. La formazione allenata da Mister Federico Giunti, dopo un pre-campionato positivo culminato con la vittoria del Trofeo Mamma Cairo, debutta nel campionato di Primavera 2 contro lo Spezia. L'appuntamento è alle 15.00 di sabato 14 settembre al Vismara.

In campo anche la nuova Under 18, allenata da Christian Terni, sul campo del Torino domenica alle 12.00. L'Under 17, dopo la vittoria sul Venezia, è ospite del Bologna domenica ore 15.00. Come domenica scorsa, avversario in comune per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate contro l'Udinese.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 14 settembre

Primavera: Milan-Spezia, ore 15.00 - Centro Sportivo Vismara, Milano

Domenica 15 settembre

U18: Torino-Milan, ore 12.00 - Centro Sportivo "Leonardo Da Vinci", Grugliasco (TO)

U17: Bologna-Milan, ore 15.00 - Centro Sportivo "Cavina 1", Bologna

U16: Milan-Udinese, ore 12.30 - Centro Sportivo Vismara, Milano

U15: Milan-Udinese, ore 10.30 - Centro Sportivo Vismara, Milano